Bingöl'de yuva yapan 2 leylek 4 yıldır göç etmedi - Son Dakika

Bingöl'de yuva yapan 2 leylek 4 yıldır göç etmedi

22.02.2021 12:18

Bingöl'de bir caminin kubbesine yuva yapan 2 leylek, yaklaşık 4 yıldır göç etmedi.

Bingöl'de bir caminin kubbesine yuva yapan 2 leylek, yaklaşık 4 yıldır göç etmedi.

İlde elektrik direkleri, yüksek yapılar, ağaçlar ve cami kubbesi gibi alanlar, ilkbahar aylarından itibaren çok sayıda leyleğe ev sahipliği yapıyor.

Havanın soğumaya başlamasıyla göç etmesi beklenen leyleklerden 2'si, Simani Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi Camisi'nin kubbesindeki yuvalarından çetin kış koşullarına rağmen 4 yıldır ayrılmadı.

Caminin altında iş yeri bulunan esnaf Halim Gök, AA muhabirine, yıllardır leyleklerin kendilerine komşuluk yaptığını belirterek, leyleklerin yuvasını terk etmemesini iklim koşullarının değişmesine bağladıklarını söyledi.

Halil Tekin de leyleklerin yıllardır göç etmemesine şaşırdıklarını ifade ederek, cami kubbesindeki yuvanın ilgi çektiğini belirtti.

"Bu, küresel ısınmanın arttığına dair belirtiler"

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç da leylekler üzerine 15 yılı aşkın süredir çalışmalar yaptığını ifade etti.

Diyarbakır'daki leylek kolonisinin, Türkiye'deki sayılı kolonilerden olduğunu ve yaptığı çalışmalarda bazı ilginç sonuçlarla karşılaştıklarını aktaran Kılıç, leyleklerin bazılarının kışı Diyarbakır'da geçirdiğini aktardı.

"Diyarbakır'da kışın leyleklere rastlayabiliyorduk. Bingöl'de ilk kez böyle bir haber aldık. Bizim için de çok ilginç." diyen Kılıç, Diyarbakır'da rakımın yaklaşık 674, Bingöl'de ise binin üzerinde olduğunu, kış koşullarının daha çetin geçtiğini kaydetti.

Kılıç, "Demek ki leylekler buraya da adapte olabiliyor. Bu, onun belirtisidir. Göç içgüdüsel bir olay. Bazı bireyler yavaş yavaş bu koşullara, soğuğa, yiyecek azlığına alışabiliyor. Tabii bunlardan türeyecek nesiller de yavaş yavaş o bölgenin kalıcı türleri olabilecek. Bingöl'de bile leylek görebiliyorsak bu, dünyada ekolojik koşulların değiştiğine, küresel ısınmanın arttığına dair belirtilerdir. Küresel ısınmanın bu belirtilerini ciddiye alarak, tedbirler almamız gerekiyor." diye konuştu.

"Artık Anadolu'da sürekli bulunan yerli tür olarak kabul edilebilir"

İspanya ve Fransa'da da benzer durumların görüldüğünü dile getiren Kılıç, küresel ısınmasının etkisiyle leyleklerin artık Afrika'ya göç etmediğini belirtti.

Prof. Dr. Kılıç, leyleklerin yiyeceklerini şehir çöplüklerinden temin ettiğine dikkati çekerek, "Bunlar bizlere birer işaret. Dünyada ısınmadan yana bir artış var. Bu ısınmayla hayvanların, canlıların davranışlarında da değişiklikler görülüyor. Bingöl'de de rastlanan bu bireyler (leylekler) muhtemelen değişecek olan koşullara ait öncüler. Leyleklerden bazıları artık Anadolu'da sürekli bulunan yerli tür olarak kabul edilebilir." ifadelerini kullandı.

Bingöl'de yuva yapan 2 leylek 4 yıldır göç etmedi
Bingöl'de yuva yapan 2 leylek 4 yıldır göç etmedi
Bingöl'de yuva yapan 2 leylek 4 yıldır göç etmedi
Bingöl'de yuva yapan 2 leylek 4 yıldır göç etmedi

Diyarbakır, İlkbahar, Bingöl, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de yuva yapan 2 leylek 4 yıldır göç etmedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması: Teklif aldığım iddiaları doğru değil İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları 21 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılıyor Bank of America ve Goldman Sachs, Türkiye'nin büyüme beklentisini revize etti 3 gündür haber alınamayan vatandaş, evinde ölü bulundu Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi Kağıthane'de manav görünümlü kıraathaneye polis baskını! 36 kişiye 125 bin lira ceza kesildi
3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum 3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum         
20:51
Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi         
19:58
Elektronik müziğin efsane ikilisi Daft Punk ayrıldı Elektronik müziğin efsane ikilisi Daft Punk ayrıldı         
19:31
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "PKK ile kol kolayız" mesajı veren ABD'li komutana tepki: Bu nasıl müttefiklik?         
19:02
Erling Haaland ve Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e maliyeti 852 milyon euroyu bulacak Erling Haaland ve Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e maliyeti 852 milyon euroyu bulacak         
19:02
Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK sempatizanı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma açıldı Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK sempatizanı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma açıldı         
18:35
Genç kadının sır ölümü! Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Genç kadının sır ölümü! Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı         
17:35
Masumiyet'le ekranlara dönecek olan İlayda Alişan'ın eski mesleği ortaya çıktı Masumiyet'le ekranlara dönecek olan İlayda Alişan'ın eski mesleği ortaya çıktı         
16:12
Bomba İddia: Meltem Miraloğlu, 62 yaşındaki Amerikalı psikoloğu ile aşk yaşıyor Bomba İddia: Meltem Miraloğlu, 62 yaşındaki Amerikalı psikoloğu ile aşk yaşıyor         
15:48
Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
15:27
"Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor         
15:22
Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı         
15:02
Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor         
14:59
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı         
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 21:16:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bingöl'de yuva yapan 2 leylek 4 yıldır göç etmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei