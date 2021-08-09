Bingöl'de yüzen adalara 7 ayda 30 bin ziyaretçi - Son Dakika

BİNGÖL'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasındaki Turnalar Gölü'nde bulunan birbirinden bağımsız yüzen adaları, 7 ayda, 30 bin kişi ziyaret etti.

Solhan'a bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasında bulunan Turnalar Gölü'ndeki birbirinden bağımsız yüzen adalar, komşu illerden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Dünyada benzerine çok az rastlanan ve 'tabiat varlığı' olarak koruma altına alınan yüzen adalar, kentin sembol yerleri arasında yer alıyor. Dört mevsim turistlerin akının uğrayan yüzen adaları pandemiye rağmen 7 ayda 30 bin kişi ziyaret etti. Özellikle hafta sonları yoğunluğun yaşandığı göle gelenler, piknik yapıp hatıra fotoğrafı çekilerek zamanlarını değerlendiriyor.