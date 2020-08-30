Bingöl'de Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı kutlandı - Son Dakika

BİNGÖL'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törene Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Vekili Kıdemli Topçu Albay Ercan Aygündüz, siyasi parti temsilcileri ile gazi ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törende konuşma yapan İstihbarat Binbaşı Ahmet Erbey, "Bu zaferle birlikte daima medeniyet ışıkları saçan asil Türk Milleti'nin bağrından çıkan ve onun ayrılmaz parçası olan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında kazandığı Kurtuluş Savaşı'nda, Yunan ordularına son darbeyi vuran, tarihe en büyük ve kesin sonuçlu zafer olarak geçen Başkomutanlık Muharebesi'nin 98'inci yıl dönümünü gururla kutluyoruz" dedi. Tören, daha sonra sona erdi.