Bingöl'de "Zaza Edebiyatında Tercüme Çalışmalarının Yeri ve Önemi" söyleşisi - Son Dakika
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Bingöl'de "Zaza Edebiyatında Tercüme Çalışmalarının Yeri ve Önemi" söyleşisi

26.05.2022 10:06
Bingöl'de "Zaza Edebiyatında Tercüme Çalışmalarının Yeri ve Önemi" söyleşisi

Bingöl'de "Zaza Edebiyatında Tercüme Çalışmalarının Yeri ve Önemi" konulu söyleşi yapıldı.

Bingöl'de "Zaza Edebiyatında Tercüme Çalışmalarının Yeri ve Önemi" konulu söyleşi yapıldı.

Bingöl Üniversitesi tarafından düzenlenen 4. Kitap Fuarı kapsamında gerçekleştirilen söyleşide konuşan İnönü Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesinde Dr. Öğr. Üyesi İsmail Söylemez, dillerde tercümenin yeri ve önemine değindi.

Dünya üzerinde ilk yazılı ve çeviri metinlerin dini metinler olduğunu belirten Söylemez, modernleşmeyle dünya genelinde devletlerin tercüme odaları kurduğunu aktardı.

Söylemez, şunları kaydetti:

"Zazaca'da modern çeviriler 1960'lı yıllarda dergi ve gazetelerle başladı. Zazaca'ya ilk çeviri eserler İngilizce ve Almanca'dan yapıldı. Daha sonra Farsça, Arapça, Türkçe ve Kürtçe dillerinde çeviri çalışmaları yapıldı. Son 10 yıldır Zazaca modern edebi çeviri çalışmaları yoğun bir şekilde yapılıyor, birçok dergide yayınlanıyor. Ben de bu anlamda Hafızı Şirazi, Sezai Karakoç, Ahmed Arif ve Edip Cansever'in eserlerinden, Farsça ve Kürtçe dillerinden Zazaca'ya çeviriler yaptım."

Söylemez, fuarda İranlı şair Füruğ Ferruhzad'ın Zazaca'ya çevirdiği "İnanalım Soğuk Mevsimin Başlangıcına" adlı kitabını imzaladı.

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Kaynak: AA

Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Zazaca, Zaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de 'Zaza Edebiyatında Tercüme Çalışmalarının Yeri ve Önemi' söyleşisi - Son Dakika


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