Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Zincirleme Kaza: 7 Yaralı

Bingöl'de Zincirleme Kaza: 7 Yaralı

10 saat önce

BİNGÖL'de, kamyon ile 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Bingöl'de Zincirleme Kaza: 7 Yaralı, System.String[]
BİNGÖL'de, kamyon ile 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Bingöl- Elazığ yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 12 AT 598 plakalı kamyonet, Bilaloğlu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen ve sürücülerinin ismi bilinmeyen 23 BS 918 ile 01 CIF 96 plakalı otomobillere çarptı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:09 Kaynak: DHA

Elazığ, Bingöl, Güncel
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