Bingöl'deki 2 Bin 878 Rakımlı Sülbüs Dağı'na İlk Kez Kış Ayında Tırmandılar
17 dakika önce
BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde bulunan 2 bin 878 rakımlı Sülbüs Dağı'na Türkiye Dağcılık Federasyon üyeleri ile jandarma ekipleri ilk defa kış aylarında tırmanış gerçekleştirdi.
BİNGÖL'ün Yayladere
ilçesinde bulunan 2 bin 878 rakımlı Sülbüs Dağı'na Türkiye
Dağcılık Federasyon üyeleri ile jandarma ekipleri ilk defa kış aylarında tırmanış gerçekleştirdi.
Tırmanış sırasında bazı bölgelerde tipiye yakalandıklarını anlatan Türkiye Dağcılık Federasyonu Bingöl
Temsilcisi Ramazan Küçükhazar, 4 saatlik zorlu yürüyüşün ardından 2 bin 878 rakımlı bölgeye ulaştıklarını söyledi. Bingöl'ün dağcılık ve doğa yürüyüşleri konusunda önemli potansiyele sahip olduğunu belirten Küçükhazar, "Doğa yürüyüşünü eksi 8 derecelik soğuk ve zorlu şartlar altında gerçekleştirdik. Bu gibi etkinliklerimiz sürecek. Etkinliklere tüm doğaseverlerin katılmasını bekliyoruz. Bu doğal güzelliklere şahitlik etmek istiyoruz. Bizim bu zorlu yolculuğumuza Yayladere İçe Jandarma
Komutanı ve personellerine teşekkür ediyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:35 Kaynak: DHA
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