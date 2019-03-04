Son Dakika Haberleri: Bingöl'deki 2 Bin 878 Rakımlı Sülbüs Dağı'na İlk Kez Kış Ayında Tırmandılar

Bingöl'deki 2 Bin 878 Rakımlı Sülbüs Dağı'na İlk Kez Kış Ayında Tırmandılar

57 dakika önce

BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde bulunan 2 bin 878 rakımlı Sülbüs Dağı'na Türkiye Dağcılık Federasyon üyeleri ile jandarma ekipleri ilk defa kış aylarında tırmanış gerçekleştirdi.

Bingöl'deki 2 Bin 878 Rakımlı Sülbüs Dağı'na İlk Kez Kış Ayında Tırmandılar, System.String[]
BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde bulunan 2 bin 878 rakımlı Sülbüs Dağı'na Türkiye Dağcılık Federasyon üyeleri ile jandarma ekipleri ilk defa kış aylarında tırmanış gerçekleştirdi. 

Tırmanış sırasında bazı bölgelerde tipiye yakalandıklarını anlatan Türkiye Dağcılık Federasyonu Bingöl Temsilcisi Ramazan Küçükhazar, 4 saatlik zorlu yürüyüşün ardından 2 bin 878 rakımlı bölgeye ulaştıklarını söyledi. Bingöl'ün dağcılık ve doğa yürüyüşleri konusunda önemli potansiyele sahip olduğunu belirten Küçükhazar, "Doğa yürüyüşünü eksi 8 derecelik soğuk ve zorlu şartlar altında gerçekleştirdik. Bu gibi etkinliklerimiz sürecek. Etkinliklere tüm doğaseverlerin katılmasını bekliyoruz. Bu doğal güzelliklere şahitlik etmek istiyoruz. Bizim bu zorlu yolculuğumuza Yayladere İçe Jandarma Komutanı ve personellerine teşekkür ediyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:31 Kaynak: DHA

Türkiye, Jandarma, Yayladere, Bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye-Moldova Maçında Bütün Biletler Satıldı Güzel Oyuncu Yasemin Kay Allen'den Yılanlı Video

Bakan Pakdemirli: Tohum Üretimimiz 1 Milyon 50 Bin Ton Oldu Şubat'ta Fiyatı En Çok Düşen Gıda Ürünü Domates Oldu! İşte Tanzim Satışların Enflasyona Etkisi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 13:28:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'deki 2 Bin 878 Rakımlı Sülbüs Dağı'na İlk Kez Kış Ayında Tırmandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]