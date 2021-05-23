Acı olayın üzerinden tam 28 yıl geçti, hafızalardan silinmedi - Son Dakika

Acı olayın üzerinden tam 28 yıl geçti, hafızalardan silinmedi

23.05.2021 10:29

Acı olayın üzerinden tam 28 yıl geçti, hafızalardan silinmedi Bingöl-Elazığ Karayolunda 1993 yılında bölücü terör örgütü tarafından 33 Mehmetçiğin şehit edilmesinin üzerinden tam 28 yıl geçti ama olay hafızalardan hiçbir zaman silinmedi.

Acı olayın üzerinden tam 28 yıl geçti, hafızalardan silinmedi

BİNGÖL - Bingöl- Elazığ Karayolunda 1993 yılında bölücü terör örgütü tarafından 33 Mehmetçiğin şehit edilmesinin üzerinden tam 28 yıl geçti ama olay hafızalardan hiçbir zaman silinmedi.

24 Mayıs 1993'te acemi birliklerini tamamlayan ve Malatya'daki toplanma merkezine geçerek usta birliklerine gitmek için yola çıkan sivil ve silahsız erler, Bingöl-Elazığ Karayolu'nda PKK'lı teröristler tarafından pusuya düşürülüp otobüsten indirilerek şehit edilmiş, 3 asker de o dönemde yaralı kurtulmuştu. Aradan geçen 28 yıla rağmen unutulmayan 33 şehit er için Bingöl-Elazığ karayolunun 13. kilometresindeki Anıttepe mevkiinde temsili mezarlardan oluşan ve vatandaşların da rahat ziyaret edebilmeleri için anıt yapıldı. Her zaman fırsat buldukça anıtları ziyaret eden Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Naim Tan, 28 yıl önce yaşanan acı olayı İHA muhabirine anlattı.

Tan, "Terörün tüm vahşetiyle yaşandığı 90'lı yıllardı. PKK terör örgütü o yıllarda ülkemizin birçok yerinde katliamlar yapıyordu. Kundaktaki bebekleri şehit ediyordu. O dönemde yine bölge halkına baskı yapıyordu destek istiyordu. Bingöl halkı hiçbir zaman PKK terör örgütüne destek vermedi, yardım yataklık yapmadı. Onlar da vatansever Bingöl halkından bunun intikamını almak için özellikle bu olayı Bingöl sınırları içinde yapmak istediler. O gün Malatya'dan sivil araçlarla çıkan sivil erlerimiz 100 kişilik PKK terör örgütü mensuplarınca araçlarından indiriliyor. Buradan ormanlık alana doğru götürürken köylüler karşılıyor, hatta köylüler PKK'nın önüne geçiyor bu evlatlarımızı bırakın, gencecik insanlar diye söylüyorlar ama örgüt, erleri ormanlık alana götürüyor. Sabaha karşı gencecik erlerimizi şehit ediyorlar" dedi

"Kiminin sevdiği, kiminin nişanlısı, hayalleri, gelecekleri vardı"

Şehit olan erlerin acısını hala çektiklerini belirten Tan, "Bunun acısı tüm Türkiye, aileler çektiği gibi bizler de yıllardır çekiyoruz. Çünkü onlar daha çok gençtiler. Hepsi 20'li yaşlardaydı. Kiminin sevdiği vardı, kiminin nişanlısı vardı, hayalleri vardı, gelecekleri vardı ama maalesef eli kanlı terör örgütü onları şehit etti" şeklinde konuştu.

Şehitlerin unutulunca öldüğünü söyleyen Tan, "Biz de şehitlerimizi unutmadığımızı, hatıralarını yaşatmak için burada onların adına bir anıt yaptık. Her yıl da törenler düzenliyoruz. Ayrıca her gün onlarca insanımız geliyor. Bingöl'den olsun çevre illerden olsun geliyorlar, şehitlerimizin anıtında Fatihalar okuyorlar. Şunu biliyoruz şehitlerimiz vurulunca değil unutulunca ölürler. Biz de onların hatıralarını yaşatmak için ailelerin acısını paylaşmak için bu anıtı yapmıştık. 33 şehidimin yıl dönümünde onları rahmet ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu.

21-26 yaş arasındaki 33 şehidin isimleri ve memleketleri ise şöyle:

"Abdullah Kara- Antalya, Adem Zongur- Kırıkkale, Ahmet Apak- Denizli, Ahmet Aran- Manisa, Ali Arar- Konya, Aydın Kuzey- Çanakkale, Baki Umutlu-Denizli, Birol İrfan Askar-Afyonkarahisar, Cavit Yaman- Samsun, Ercan Çobanoğlu-Denizli, Erkan Kaçan-Konya, Hasan Gültutan- Hatay, Haydar Aslan- Trabzon, Hikmet Özdemir-Malatya, Hilmi Şahin-Konya, Hüseyin Çelik-Denizli, İbrahim Erten-Konya, İlyas Uyar-Konya, Mehmet Öztürk- Denizli, Mehmet Tura- Adana, Mevlüt Özkan-Konya, Murat Elibol-Çanakkale, Murat Menteş- Bolu, Musa Sarıgöz- Osmaniye, Mustafa Koçanoğlu-Denizli, Mustafa Yılmaz-Konya, Nihat Odabaşı- Kastamonu, Ramazan Akkaya-Kastamonu, Selahattin Aysan- Isparta, Şenol Cansız-Samsun, Şeref Tay-Denizli, Uğur Bozacı- İstanbul, Ünal Kalafat-İstanbul."

Acı olayın üzerinden tam 28 yıl geçti, hafızalardan silinmedi
Acı olayın üzerinden tam 28 yıl geçti, hafızalardan silinmedi
Acı olayın üzerinden tam 28 yıl geçti, hafızalardan silinmedi
Acı olayın üzerinden tam 28 yıl geçti, hafızalardan silinmedi
Acı olayın üzerinden tam 28 yıl geçti, hafızalardan silinmedi
Acı olayın üzerinden tam 28 yıl geçti, hafızalardan silinmedi
Acı olayın üzerinden tam 28 yıl geçti, hafızalardan silinmedi
Acı olayın üzerinden tam 28 yıl geçti, hafızalardan silinmedi
Acı olayın üzerinden tam 28 yıl geçti, hafızalardan silinmedi
Acı olayın üzerinden tam 28 yıl geçti, hafızalardan silinmedi
Acı olayın üzerinden tam 28 yıl geçti, hafızalardan silinmedi
Acı olayın üzerinden tam 28 yıl geçti, hafızalardan silinmedi
Acı olayın üzerinden tam 28 yıl geçti, hafızalardan silinmedi
Acı olayın üzerinden tam 28 yıl geçti, hafızalardan silinmedi
Acı olayın üzerinden tam 28 yıl geçti, hafızalardan silinmedi
Acı olayın üzerinden tam 28 yıl geçti, hafızalardan silinmedi

Bingöl, Elazığ, Terör, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Acı olayın üzerinden tam 28 yıl geçti, hafızalardan silinmedi - Son Dakika


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