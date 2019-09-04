Bingöl'deki araç sayısı 17 bin 330 oldu

TÜİK, Temmuz ayı 2019 verilerine göre Bingöl'de araç sayısı 17 bin 330 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bingöl'deki Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerini açıkladı.



TÜİK, Temmuz ayı itibariyle kent genelindeki otomobil sayısının 7 bin 680, minibüs bin 310, otobüs 247, kamyonet 4 bin 754, kamyon bin 151, motosiklet 633, özel amaçlı araç 355 ve traktör sayısının bin 200 olduğunu aktardı.



Açıklamada, Temmuz ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı Motorlu Kara Taşıtları sayısı ise 17 bin 330 olduğu belirlendi. - BİNGÖL