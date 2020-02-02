Bingöl'deki çığda kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bingöl'ün Solhan ilçesinde düşen çığın altında kalan bir kişiyi arama çalışması, sabahın erken saatlerinden itibaren yeniden başladı.



Solhan ilçesine bağlı Yenibaşak köyü Gençtavus ikamet ettiği öğrenilen güvenlik korucusu 42 yaşındaki Yüksek Arlı, trafonun olduğu bölgeye gittiği sırada çığ meydana gelmiş ve altında kalmıştı. Olay yerine helikopterle AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildikten sonra çok sayıda UMKE ve jandarma ekibi de bölgeye gönderildi. İlk gün tipiye rağmen yapılan aramada bir sonuç alınamadı. Ara verilen arama kurtarma çalışmalarının sabah erken saatlerde başladığı bildirildi. - BİNGÖL