Son Dakika Haberleri: Bingöl'deki cıva zehirlenmesi
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Bingöl'deki cıva zehirlenmesi

1 saat önce

Bingöl'de bir okulda cıvayla teması sonucu zehirlenen öğrencilerin tedavisi sürüyor.

Bingöl'deki cıva zehirlenmesi, System.String[]

Bingöl'de bir okulda cıvayla teması sonucu zehirlenen öğrencilerin tedavisi sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Sancak İlkokul ve Ortaokulu'nda cıva zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılan öğrencilerle ilgili sosyal medyada yapılan ve doğru olmayan haberlerin yer aldığı belirtildi.

Öğrencilerin 20 Eylül'de Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine baş ve karın ağrısı, kusma, bulantı, vücutta kızarıklık, döküntü, gözde yanma hissi ve baş dönmesi gibi şikayet ile başvurduğu anımsatılan açıklamada, hastaların beyanlarından, yaklaşık 5 gün önce okulda buldukları cıva ile oynadıkları ve sonrasında şikayetlerinin başladığı bilgisine ulaşıldığı aktarıldı.

Cıvadan etkilenen 47 öğrenci, 5 öğretmen ve hizmetlinin Bingöl ve Elazığ'daki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü ifade edilen açıklamada, "Öğrencilerde cıva temas öyküleri nedeniyle, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ekiplerince Sancak beldesine gidilmiş ve evde de temas ettiğini beyan eden öğrencilerin ailelerinden kan numuneleri alınmıştır." denildi.

İlaç tedavisine başlandı

AFAD ekiplerince okul içerisinde ve çevresinde yapılan kimyasal ölçümlerde, cıva elementine rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Sağlık Müdürlüğünce alınan kan numuneleri de Kayseri Halk Sağlığı Laboratuvarında çalıştırılmıştır. Alınan kan sonuçlarında kanında cıva tespit edilen öğrencilerden sınır değerin üzerinde olanların tümü Ulusal Zehir Danışma Merkezi ile irtibata geçilerek ilaç tedavilerine başlanmıştır. Tedavileri devam etmekte olan hiçbir öğrencimiz ve öğretmenimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

Açıklamada, yapılan kontroller sonucunda, Sancak İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim devam edilmesinde sakınca olmadığı, konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Bu arada Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören öğrencileri ziyaret etti.

Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:52 Kaynak: AA
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