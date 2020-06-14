Bingöl'deki deprem

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Merkez üssü Bingöl Karlıova olan ve çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan bir başka paylaşımda ise, "Bingöl Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünde, bugün yaşanan deprem sonucunda göçük altında kalarak şehit olan korucumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.