Bingöl'deki deprem bölgesine konteyner banyo ve tuvaletler sevk edildi - Son Dakika

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından çadırlara yerleştirilen aileler ve görevlilerin kişisel ihtiyaçları için bölgeye konteyner banyo ve tuvaletler bölgeye sevk edildi.

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan ve güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun şehit olduğu, 35 kişinin yaralandığı depremin yaralarının sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.

Bu kapsamda, vatandaşların temel ihtiyaçlarının giderilmesi için AFAD tarafından bölgeye ilk olarak içinde 6 banyo ve 6 tuvalet bulunan 2 konteyner gönderdi.

Yedisu ilçesinin Elmalı köyüne ulaştırılan konteynerlerin Valilik İl Özel İdaresi ekiplerince, kurulum çalışmalarına başlandı.

Köy muhtarı Metin Kuluk, gazetecilere yaptığı açıklamada, çadırlarda yaşamaya başlayan vatandaşların deprem korkusuyla evlerine giremediğini belirterek konteynerlerin büyük bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

Devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu aktaran Kuluk, "Sarsıcı ve yıkıcı depremin ardından devletimizin ilk günden itibaren köyümüze karşı başlattığı çalışmalarla yaralarımızı sarıyoruz. Devlet bizim için seferber olmuş durumda. Banyo ve tuvalet ihtiyaçlarının giderilmesi için konteynerler gönderildi. Bunların kurulmasıyla büyük bir sorunumuz daha çözüme kavuşmuş olacak. Allah devletimizden razı olsun. Bize sahip çıkıyor. Her geçen gün iyiye gidiyor, devletimiz ve milletimizle beraber bu süreci de başarılı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Bu arada, köyde yıkılan bina ve ahırların enkazının kaldırılması için bölgeye iş makineleri sevk edildi ve enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.