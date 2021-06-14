Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu mezarı başında anıldı - Son Dakika

Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu mezarı başında anıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde geçen sene meydana gelen depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu, mezarı bayında anıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde geçen sene meydana gelen depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu, mezarı bayında anıldı. Merkez üssü Karlıova olan 14 Haziran 2020'de yaşanan 5,7 büyüklüğündeki depremde şehit olan güvenlik korucusu Pullu için kabrinin bulunduğu mezarlıkta düzenlenen programa Kaymakamı Sedat Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Eray Çakır, Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkan Naim Tan, kurum müdürleri katıldı. Şehidin kabri başında dua okunmasının ardından Kaymakam Özdemir, Pullu ailesi fertlerine sabır diledi.

Son Dakika

Mini etekli dansıyla kendinden geçti! Oyuncu Esra Dermancıoğlu o anları paylaştı

İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu

Eriksen yaşam savaşı verirken, UEFA'nın maçın devam etmesi adına baskı yaptığı öne sürüldü

Kayıp adam silahla vurulmuş halde bulundu! 10 gün sonra evleniyordu

Işın Karaca aşka geldi! Aralarında 21 yaş olan sevgilisini öpücüklere boğdu

Rizespor, Fenerbahçe'ye üç futbolcu için resmi teklif yaptı

AK Partili Fakıbaba, Bakan Koca'yı Şanlıurfa ile ilgili eleştirdi: 2 yıldan beri anlatmaya çalışıyorum, sağlık sistemi iyi yönetilmiyor

Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı