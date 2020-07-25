Bingöl'deki kazada 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bingöl'deki kazada 2 kişi hayatını kaybetti

BİNGÖL - Bingöl- Elazığ karayolunda 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hastaneye kaldırılan 7 yaralıdan 2'si hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Bingöl-Elazığ Karayolu'nun 17. kilometresinde Direkli Köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 BN 644 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen 34 S 8880 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastaneye sevk edilen yaralılardan Veysel Türküncü ve Mehmet Ali Koç hayatını kaybetti. Öteyandan kazada yaralanan 5 kişinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden Koç'un ailesi ile birlikte Bursa'dan memleketleri Muş'a bayram tatili için yola çıktığı öğrenildi.