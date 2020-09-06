Bingöl'deki kazada 6 aylık bebek de hayatını kaybetti - Son Dakika

Bingöl'de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 aylık bebeğin de hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, Genç-Bingöl karayolu Çayağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 DGS 23 plakalı otomobil ile 12 AAE 636 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada Fadile Koşan (39) olay yerinde hayatını kaybederken, biri bebek 5 kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Koşan'ın cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan hayatını kaybeden Koşan'ın 6 aylık yeğeni Asya Koşan'da, Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öteyandan ağır yaralanan 3 yaşındaki Ömer Koşan'ında Elazığ'a sevk edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - BİNGÖL