Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika

Sarıtosun köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 20 personelin yanı sıra jandarma, yöre halkı ve ilçe belediyesinin itfaiye araçları müdahale ediyor. - BİNGÖL

Dün akşam saatlerinde Yayladere ilçesine bağlı Çikan ve Sarıtosun köylerinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri ve jandarmanın da desteğiyle Çikan köyündeki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor