Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2) - Son Dakika

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğünden iki yangın söndürme helikopteri talep edildiği öğrenildi.

Sarıtosun köyündeki yangının kontrol altına alınması için 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 2 itfaiye aracıyla yaklaşık 24 saattir müdahale sürüyor.

Alevlere Diyarbakır , Erzurum , Elazığ , Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü , Yayladere Belediyesi ve jandarmadan oluşan 100 kişilik ekip ve vatandaşların desteğiyle müdahalede bulunuluyor.

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