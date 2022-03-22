Bingöl'deki patlamada acı haber geldi: 2 şehit - Son Dakika
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Bingöl'deki patlamada acı haber geldi: 2 şehit

22.03.2022 15:18

Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat polisi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat polisi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki esnasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve sonrasında Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan özel harekat polislerinden Aydın Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum Aziziye nüfusuna kayıtlı Birol İli'nin şehit olduğu bildirildi. Açıklamanın devamında, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet Emniyet Camiamıza aziz şehitlerimizin ailelerine ve tüm sevenlerine sabırlar dileriz" denildi.

(Muhammet Ali Çiftçi - Sinan Atan/ İHA)

Bingöl'deki patlamada acı haber geldi: 2 şehit

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Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ndeki patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit oldu Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ndeki patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit oldu Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne mühimmat sevkiyatı yapıldığı sırada patlama yaşandı! 2 polis ağır yaralı Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne mühimmat sevkiyatı yapıldığı sırada patlama yaşandı! 2 polis ağır yaralı

Özel Harekat, Mühimmat, Bingöl, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bingöl'deki patlamada acı haber geldi: 2 şehit - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'deki patlamada acı haber geldi: 2 şehit - Son Dakika
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