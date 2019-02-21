Son Dakika Haberleri: Bingöl'deki Terör Operasyonu

Bingöl'deki Terör Operasyonu

1 saat önce

Bingöl'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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Bingöl'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterenlerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:09 Kaynak: AA

Bingöl, Güncel
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