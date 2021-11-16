Trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı

Gören de bedava zanneder! Bu görüntüler Türkiye'de araç piyasasının geldiği noktanın özeti

Çalışma var mı, yok mu? AK Parti, EYT'de yaşanan kafa karışıklığına son noktayı koydu

Zincir mağazalardan vatandaşa uyarı: Sıkıntı daha da büyüyecek, imkanı olan şimdi alsın

Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ercan Kaplan yönetimindeki 38 GV 235 plakalı hafif ticari araç ile Nevzat Kılıç kontrolündeki 12 M 0066 plakalı özel halk otobüsü, Simani Mahallesi Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kavşağı'nda çarpıştı.

Bingöl 'de hafif ticari araç ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir