Trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bingöl'de hafif ticari araç ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ercan Kaplan yönetimindeki 38 GV 235 plakalı hafif ticari araç ile Nevzat Kılıç kontrolündeki 12 M 0066 plakalı özel halk otobüsü, Simani Mahallesi Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, sürücü Kaplan ve hafif ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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