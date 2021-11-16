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Trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

16.11.2021 20:53

Bingöl'de hafif ticari araç ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bingöl'de hafif ticari araç ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ercan Kaplan yönetimindeki 38 GV 235 plakalı hafif ticari araç ile Nevzat Kılıç kontrolündeki 12 M 0066 plakalı özel halk otobüsü, Simani Mahallesi Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücü Kaplan ve hafif ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Halk Otobüsü, Tragger, Bingöl, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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