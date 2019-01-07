Bingöl'deki Üreticilere Geçen Yıl 74 Milyon Lira Destek Verildi
1 saat önce
Bingöl'deki üreticilere geçen yıl 74 milyon lira destek verildi.
Bingöl
'deki üreticilere geçen yıl 74 milyon lira destek verildi.
Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır yaptığı açıklamada, üreticilere destek olmak, maliyetleri düşürmek, sürdürülebilir tarım, kırsal kalkınma ve 2023 hedeflerine ulaşabilmek amacıyla 2018 yılında il genelindeki üreticilere farklı alanlarda destek sunduklarını söyledi.
Bu kapsamda üreticilere 48 milyon 685 bin lirası hayvancılık olmak üzere toplam 74 milyon lira destek verdiklerini dile getiren Bahadır, diğer projeler sayesinde 430 kişinin istihdam edildiğini belirtti.
Bahadır, üreticilere verilen desteğin bu yıl da süreceğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:17 Kaynak: AA
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