Bingöl'den depremzede çocuklara oyuncak desteği - Son Dakika
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Bingöl'den depremzede çocuklara oyuncak desteği

7 saat önce

Bingöl'de AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının girişimleriyle Elazığ'daki depremzede çocuklar için toplanan oyuncaklar, bölgeye gönderildi.

Bingöl'den depremzede çocuklara oyuncak desteği, System.String[]

Bingöl'de AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının girişimleriyle Elazığ'daki depremzede çocuklar için toplanan oyuncaklar, bölgeye gönderildi.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Bayantemur'un girişimi ve Belediyenin desteğiyle ildeki okullarda oyuncak toplama kampanyası düzenlendi.

Öğrenci ve velilerin büyük ilgi gösterdiği kampanya sonucunda toplanan binlerce oyuncak, AK Parti üyesi gençler tarafından paketlenerek, depremzede çocuklara ulaştırılması amacıyla Elazığ'a gönderildi.

Bayantemur, yaptığı açıklamada, depremden en çok etkilenen çocuklara moral ve destek olmak amacıyla başlattıkları çalışmada öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.

Kampanyada sadece oyuncak değil, bere, atkı ve eldiven de toplandığını aktaran Bayantemur, "Komşu il Elazığ'da meydana gelen deprem, hepimizi derinden üzmüştür. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. AK Parti Gençlik Kolları olarak, depremden en çok etkilenen çocuklar için başlattığımız çalışma sonucunda kısa sürede binlerce oyuncak topladık, Elazığ'a gönderdik." diye konuştu.

Bayantemur, bu çalışmaya katkı sunan Bingöl Belediyesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, okul idarecilerine, öğrencilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

AK Parti, Elazığ, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:56 Kaynak: AA
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