Son Dakika Haberleri: Bingöl'den, Diyarbakır annelerine oturma eylemine destek
Son Dakika Güncel Haber

Bingöl'den, Diyarbakır annelerine oturma eylemine destek

1 saat önce

Bingöl Sivil İnisiyatİf Platformu, Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde yaptığı oturma eylemine destek vermek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Bingöl'den, Diyarbakır annelerine oturma eylemine destek, System.String[]

Bingöl Sivil İnisiyatİf Platformu, Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde yaptığı oturma eylemine destek vermek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Platform üyesi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri Yenişehir Mahallesindeki saat kulesi önünde ellerinde Türk bayrakları ile bir araya geldi.

Terör örgütü PKK aleyhine slogan atan grup adına açıklama yapan Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan, genç yaşta ailelerinden koparılıp, zorla dağa götürülen evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak için günlerdir HDP Diyarbakır il binası önünde eylem yapan cesur ve bağrı yanık annelere destek vermek amacıyla toplandıklarını belirtti.

"Anneler için evlatları kutsaldır. Hiçbir anne evladının göz göre göre dağa götürülüp, terörist yapılmasına ve öldürülmesine razı olmaz, olmamalıdır." diyen Tan, birilerinin saltanatı için ölüme gönderilen gençlerin kandırılmasına hiç kimsenin sesiz kalmaması gerektiğini söyledi.

Tan, bağrı yanık annelerin evlatlarını dağa gönderen HDP'lilerin başkalarının çocukları üzerinden siyaset yaptığını dile getirerek, "Bingöl halkı olarak ortaya koydukları direnişle destan yazan annelerin yanında olduğumuzu ve sonuna kadar onları desteklediğimizi belirtmek istiyoruz. PKK'nın zorla dağa kaçırdığı bütün çocukların ailelerini bu haklı eyleme davet ediyoruz. HDP artık bir siyasi parti değil, PKK terör örgütünün şubesi ve terör yuvası haline gelmiştir."

Tan, bölge halkı olarak huzur ve kardeşlik istediklerini sözlerine ekledi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'cü Fuat Avni HDP önündeki acılı ailelere dil uzattı
178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti! Hastane çıkışı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin koluna girdiler Son Dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli, hastaneden alkışlarla taburcu oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 16:16:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'den, Diyarbakır annelerine oturma eylemine destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]