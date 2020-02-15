Bingöl'den, Elazığ'daki depremzedeler için 500 gıda kolisi gönderildi - Son Dakika

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Bingöl'den, Elazığ'daki depremzedeler için 500 gıda kolisi gönderildi
6 saat önce
Bingöl Valiliği koordinesinde hazırlanan 500 yardım kolisi depremzedelere verilmek üzere Elazığ'a gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:20 Kaynak: AA
Bingöl Valiliği koordinesinde hazırlanan 500 yardım kolisi depremzedelere verilmek üzere Elazığ'a gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yardım kolilerinin afetzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere Elazığ AFAD Lojistik Merkezine teslim edildiği bildirildi.
Açıklamada, Türkiye genelinde devam eden yardım kampanyaları kapsamında kentte çalışmanın sürdüğü kaydedildi.
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