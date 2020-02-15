Bingöl'den, Elazığ'daki depremzedeler için 500 gıda kolisi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'den, Elazığ'daki depremzedeler için 500 gıda kolisi gönderildi - Son Dakika

Bingöl'den, Elazığ'daki depremzedeler için 500 gıda kolisi gönderildi

6 saat önce

Bingöl Valiliği koordinesinde hazırlanan 500 yardım kolisi depremzedelere verilmek üzere Elazığ'a gönderildi.

Bingöl'den, Elazığ'daki depremzedeler için 500 gıda kolisi gönderildi, System.String[]

Bingöl Valiliği koordinesinde hazırlanan 500 yardım kolisi depremzedelere verilmek üzere Elazığ'a gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yardım kolilerinin afetzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere Elazığ AFAD Lojistik Merkezine teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye genelinde devam eden yardım kampanyaları kapsamında kentte çalışmanın sürdüğü kaydedildi.

Bingöl Valiliği, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:20 Kaynak: AA
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