Bingöl'den emekli amiraller hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Bingöl'den emekli amiraller hakkında suç duyurusu

05.04.2021 17:21

Bingöl'den emekli amiraller hakkında suç duyurusu Bingöl'de 73 sivil toplum kuruluşu, bildiri yayımlayan emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bingöl'den emekli amiraller hakkında suç duyurusu

BİNGÖL - Bingöl'de 73 sivil toplum kuruluşu, bildiri yayımlayan emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu.

Deniz Kuvvetlerinden emekli amirallerin milli iradeyi tehdit eden ve darbe imaları barındıran bildirilerine tepkiler ülke genelinde sürüyor. Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 73 sivil toplum kuruluşu adliyeye giderek emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından STK'lar adına Yunus Kaya, açıklamalarda bulundu. Kaya açıklamasında, "Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilinmektedir. 'Deniz kuvvetleri emeklisi' sıfatıyla yayınladıkları bildiri içerik itibariyle göstermiştir ki bunlar olsa olsa 'amiral eskisi'dir. Eski düzenin kafasını konuşturan bu 103 vesayet mankurtu; Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair cümleler üzerinden 'fikir beyanı' adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri 'muhtıra çağrışımlı' bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir. Kimi çevrelerin içeriğindeki darbe hevesini örtmeye, tahfif ederek masumlaştırmaya ve üstelik sahiplenmeye kalkıştığı bu açıklama, her ne kadar darbeci kafanın sefaletini gösterse de görmezden gelinebilecek bir durum değildir. Bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına dahi tahammülü yoktur. Bu nedenle emekli de olsalar siyasete müdahale etme hastalığı nüksedenlere milletin sessiz kalması düşünülemez. Milletimiz, açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yazdıranların ve yayanların da farkındadır" dedi.

Türkiye'nin artık darbecilerden hesap sorulan bir ülke olduğunu aktaran Kaya, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 103 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz. Biz de Bingöl'deki STK'lar olarak 81 ilde milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu meş'um açıklama ve o açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" diye konuştu.

Bingöl'den emekli amiraller hakkında suç duyurusu
Bingöl'den emekli amiraller hakkında suç duyurusu
Bingöl'den emekli amiraller hakkında suç duyurusu
Bingöl'den emekli amiraller hakkında suç duyurusu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bingöl'den emekli amiraller hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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