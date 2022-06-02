Bingöl'den getirilen Alman çoban köpeğine Sivas'ta diz ameliyatı yapıldı

Bingöl'de sağ arka bacağında diz kapağı çıkığı oluşunca yürüme güçlüğü çeken Alman çoban köpeği, tedavi için getirildiği Sivas'ta ameliyat edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden (SCÜ) yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Yayladere ilçesinde sağ arka bacağındaki rahatsızlıktan dolayı yürüyemeyen Alman çoban köpeği, uygulanan tedavilere cevap vermedi.

Sahibi tarafından SCÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirilen köpek, Doç. Dr. İlker Şen tarafından ameliyat edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şen, köpeğin diz kapağı çıkığı tanısıyla başka bir ilde ameliyat edildiğini belirtti.

Komplikasyon gelişmesi üzerine köpeğin sahibi tarafından kendilerine getirildiğini aktaran Şen, "Köpeğimizi önce muayene ettik, sonra da ameliyat ettik. Çift aşamalı operasyonun ilki gerçekleşti, tedavisi devam ediyor. Yaralı bölge iyileştiği zaman ikinci operasyona geçeceğiz. Böylelikle tedavi sonrası hastamız konforlu bir yaşam sürecek." ifadelerini kullandı.