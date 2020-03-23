Bingöl'den İdlib'e 12 tır insani yardım malzemesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'den İdlib'e 12 tır insani yardım malzemesi - Son Dakika

Bingöl'den İdlib'e 12 tır insani yardım malzemesi

7 saat önce

Bingöl'de toplanan 12 tır insani yardım malzemesi İdlib'e gönderildi.

Bingöl'den İdlib'e 12 tır insani yardım malzemesi, System.String[]

Bingöl'de toplanan 12 tır insani yardım malzemesi İdlib'e gönderildi.


İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından İdlib'e yönelik sürdürülen yardım kampanyası kapsamında 12 tır insani yardım malzemesi toplandı. İl ve ilçelerdeki vatandaşlar ile kamu kurumların desteğiyle toplanan yardımlar, bugün tırlarla bölgeye uğurlandı. Uğurlamaya Vali Kadir Ekinci,Belediye Başkanı Erdal Aydemir, İl Müftüsü Muharrem Genç, TDV yetkilileri ve din görevlileri katıldı.Virüs salgını nedeniyle az sayıda kişinin belirli mesafe korunarak yapılan uğurlama dua edilerek yapıldı.


Bingöllülerin İdlib konusunda önemli bir duyarlılık ortaya koyduğunu belirten Vali Kadir Ekinci, "İdlib'de büyük bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Kadın, çocuk ve savunmasız sivillerden oluşan önemli bir nüfus bombardıman ve saldırılar altında hayatını devam ettirmeye çalışıyor. İnsanlar can güvenliği, açlık, susuzluk, barınma ve salgın hastalık sorunları ile karşı karşıyalar. Bu trajedi karşısında, ülkemizde hamdolsun zaman kaybedilmeden harekete geçilmiş, farklı organizasyonlarla İdlib'deki kardeşlerimizin acılarını hafifletmeye, insani ihtiyaçlarını karşılamaya dönük süreçler yaşanmaktadır. Aynı şekilde Bingöllü hayırsever kardeşlerimiz de İdlib konusunda bir duyarlılık ortaya koymuşlardır. Daima mazlumun ve mağdurun yanında olan Bingöllü hemşehrilerimiz İdlib konusunda duyarsız kalmamış, 12 tır insani yardım malzemesi ile duyarlılıklarını ortaya koymuşlardır. Dün Bosna'ya, Arakan'a, Somali'ye, Sudan'a, Yemen'e kardeşlik elini uzatan Bingöllü hayırseverler bugün de büyük bir yardımlaşma ve dayanışma örnekliği sergileyerek İdlib'deki kardeşlerinin yanında olduklarını göstermişlerdir"dedi.


12 tır insani yardım toplandığını anımsatan İl Müftüsü Muharrem Genç ise "Bölgede acil ihtiyaçlar var. Battaniye ve muhtelif gıda malzemeleri taşıyan 12 tırı bu gün yolcu ediyoruz. Yardım malzemeleri en kısa süre içinde İdlib bölgesine götürülecek. Orada ölüm kalım mücadelesi veren mazlumlara elimizden geldiği kadar destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BİNGÖL

Kadir Ekinci, Bingöl, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:54 Kaynak: İHA

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