Bingöl'den ilk defa çevre illere silajlık yem satışı yapıldı - Son Dakika

Bingöl'den ilk defa çevre illere silajlık yem satışı yapıldı

09.10.2020 14:44
Bingöl'den ilk defa çevre illere silajlık yem satışı yapıldı, System.String[]

Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, "Bingöl'de bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.

Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, "Bingöl'de bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bingöl'ümüz yakın bir zaman kadar çevre illerden yem tedariki yaparken ilk kez bu yıl Elazığ, Artvin ve Diyarbakır illerine silaj satışı gerçekleştirerek tarımsal üretime katkı sunmaya devam ediyoruz" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Suphi Çetkin, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Karaslan, merkeze bağlı Garip Köyü Rebet Bölgesindeki silajlık mısır üretim sahasını ziyaret etti. Gerekli altyapının hazırlanması için yoğun mesai harcadıklarını aktaran İl Müdürü Burhan Bahadır, 2 yılda silajlık mısır üretiminin 16 bin 313 tondan 56 bin 593 tona çıkardıklarını söyledi.

Kentte entegre tesisleri gibi son yılların devlet destekli en büyük özel sektör yatırımının faaliyete geçecek olmasıyla birlikte, Bingöl olarak gerekli alt yapıyı hazırlamaları gerektiğine değinen İl Müdürü Bahadır," Bu doğrultuda 2018-2019 yıllarında çiftçi eğitimlerine büyük önem vererek, hayvan besleme, yem bitkisi üretimi, süt hijyeni gibi konularda merkez başta olmak üzere tüm ilçelerimizde yoğun bir eğitim seferberliği başlattık. Bunun sonucunda 2 yılda silajlık mısır üretimimiz 16 bin 313 tondan 56 bin 593 tona çıkarak yüzde 246 artış göstermiştir. Bunun yanında 2018 -2019 yıllarında kurum olarak DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunduğumuz projelerin kabulü ile başlayan süreçte silajlık yem bitkisi ekim, biçme makineleri, traktör, römork, hayvan gübresi dağıtım makinası, taş toplama makinası, silaj paketleme ve balyalama makineleri gibi makinelerin alımını yapılarak Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği bünyesinde silaj üretim ve paketleme tesisi kurduk. Tesis kısa sürede ilimiz çiftçileri tarafından büyük ilgi gördü. İhtiyaçlara yetişmekte zorlandığımız tesisimizde üretilen silajlara sadece ilimiz çiftçileri tarafından değil çevre illerdeki çiftçiler tarafından da yoğun ilgi gösteriliyor" diye konuştu.

"Tarımsal üretime katkı sunmaya devam ediyoruz"

Çevre illere silajlık yem satılmaya başlandığını aktaran Bahadır, "Bu çalışmalarımızla Bingöl'de bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bingöl'ümüz yakın bir zaman kadar çevre illerden yem tedariki yaparken ilk kez 2020 yılında Elazığ, Artvin ve Diyarbakır illerine silaj satışı gerçekleştirerek tarımsal üretime katkı sunmaya devam ediyoruz. Bunun yanında süt sığırı işletmelerimize süt sağım makineleri dağıtımı gerçekleştirdik. Yine son 2 yıldır ilimiz çiftçisinin yem bitkisi tohumu ihtiyacının büyük bir kısmını İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bizler karşılıyoruz. Tabi bu bizim için yeterli bir seviye değil. İlimizde gelişmekte olan hayvancılık ekseninde yem bitkisi üretimini, ikinci ürün silajlık yem bitkisi yetiştiriciliğini yaygınlaştırarak ilimizde yetiştirilen hayvanların yem ihtiyacının karşılanabilmesi için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. İlimiz süt sığırı işletmelerinin modernizasyonu ve ekonomik yeterlilik seviyesine ulaşmaları, sürdürülebilirliklerinin sağlanması için de durmadan çalışmaya devam ediyoruz"ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Bingöl'den ilk defa çevre illere silajlık yem satışı yapıldı
Bingöl'den ilk defa çevre illere silajlık yem satışı yapıldı
Bingöl'den ilk defa çevre illere silajlık yem satışı yapıldı
Bingöl'den ilk defa çevre illere silajlık yem satışı yapıldı

Bingöl, Artvin, Elazığ, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bingöl'den ilk defa çevre illere silajlık yem satışı yapıldı - Son Dakika Ekonomi

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