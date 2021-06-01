Bingöl'den komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı - Son Dakika

Bingöl'den komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

"Suriye Görev Gücü"nde yer alacak Bingöl'ün Kığı ilçesindeki komandolar, dualar eşliğinde görev yerlerine doğru yola çıktı.

"Suriye Görev Gücü"nde yer alacak Bingöl'ün Kığı ilçesindeki komandolar, dualar eşliğinde görev yerlerine doğru yola çıktı. Yurt içinde terörle mücadelede kahramanca görev yapan ve sınır ötesindeki harekatlarda dosta güven, düşmana korku veren Mehmetçik, Suriye'deki mazlum halkın barış ve güven içinde yaşamasının en büyük güvencesi olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Suriye'nin Afrin bölgesine gidecek Kığı Jandarma Komando Alay Komutanlığında görevli 1 tabur personel için uğurlama töreni düzenlendi. Mehmetçiklerin "Komando Andı" okuduğu törende komandolar, ellerinde Türk bayraklarıyla uğurlamaya gelen eş ve çocuklarıyla vedalaştı. Törenin ardından komandolar, kara yoluyla görev yerlerine dualarla uğurlandı. Törene, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Kığı Kaymakamı Enis Aslantar, Kığı Belediye Başkanı Hikmet Özüağ, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, Kığı Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Ercan Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat katıldı.

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