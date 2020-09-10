Bingöl'den komandolar Suriye'ye uğurlandı - Son Dakika

Bingöl'den jandarma komandolar Suriye'ye uğurlandı.

Bingöl Valiliği'nce yapılan açıklamada, "Ülkemizin Suriye'de terör örgütleri ile mücadelede güvenlik alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Suriye görev gücünün Suriye/ Afrin'de bulunan birlikleri değiştirmek üzere görevlendirilen Bingöl Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığımızın 09 Eylül 2020 tarihinde Suriye'ye uğurlama töreni il protokolü, personel aileleri ve İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla icra edilmiştir" denildi. - BİNGÖL