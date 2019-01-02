Son Dakika Haberleri: Bingöl'den Suriye Sınırına Komando Birlikleri ve Mühimmat Sevkiyatı

Bingöl'den Suriye Sınırına Komando Birlikleri ve Mühimmat Sevkiyatı

1 saat önce

Bingöl'den Mardin sınırına takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri ile askeri mühimmat yüklü konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.

Bingöl'den Suriye Sınırına Komando Birlikleri ve Mühimmat Sevkiyatı, System.String[]
Bingöl'den Mardin sınırına takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri ile askeri mühimmat yüklü konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı. Bingöl'den gönderilen komando birlikleri ve askeri mühimmat taşıyan konvoy Şanlıurfa üzerinden Mardin'e geçti. Komando birliklerin ve askeri mühimmatın, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:12 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Bingöl, Komando, Güncel
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