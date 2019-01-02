Bingöl'den Suriye Sınırına Komando Birlikleri ve Mühimmat Sevkiyatı
1 saat önce
Bingöl'den Mardin sınırına takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri ile askeri mühimmat yüklü konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.
Bingöl
'den Mardin
sınırına takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri ile askeri mühimmat yüklü konvoy Şanlıurfa
'ya ulaştı. Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı. Bingöl'den gönderilen komando birlikleri ve askeri mühimmat taşıyan konvoy Şanlıurfa üzerinden Mardin'e geçti. Komando
birliklerin ve askeri mühimmatın, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:12 Kaynak: İHA
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