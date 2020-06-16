Bingöl depreminde ölen koyunun 5 günlük yavrusuna ilgi - Son Dakika

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7'lik depremde yuvarlanan kayanın altında kalan Haydar Tektaş'a (50) ait bir koyun telef oldu. Ölen koyunun 5 gün önce dünyaya getirdiği 'Karakoyun' ismi verilen öksüz kuzu, vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Karlıova'ya bağlı Kaynarpınar köyünde hayvancılık yapan Haydar-Yıldız Tektaş (60) çiftinin koyunlarından biri, pazar günü saat 17.24'te meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde, yuvarlanan kayanın altında kaldı. Çabalar sonucu kayanın altından çıkartılan koyun kısa süre sonra öldü. Koyunun, 5 gün önce dünyaya getirdiği kuzusu ise öksüz kaldı. Sahibinin biberonla süt verip bakımını yaptığı kuzuya, vatandaşlar ilgi gösteriyor.

'SABAHTAN BERİ ANNESİNİN YANINDA ÇÖKMÜŞ BEKLİYOR'

Kuzunun, bir süre depremde yaralandıktan sonra ölen annesinin yanından ayrılmadığını söyleyen Haydar Tektaş, " Deprem sırasında panik yaptık, korktuk. Herkes kaçtı. Karakoyunun annesi de yukarıda otlanıyordu. O da can verdi. Karakoyun da sabahtan beri annesinin yanında çökmüş bekliyor. Karakoyun 5 günlük. Mecbur koyunlardan süt sağıp biberonla besleyeceğim" dedi.

Köy halkından Şükrü Cihan Temur ise öksüz kalan kuzunun ilgi odağı haline geldiğini ifade ederek, "Karakoyunun annesi, kayanın altında kalarak yaralandı. Karakoyun, deprem nedeniyle annesiz kaldı. Biz de onu biberonla besleyeceğiz" diye konuştu.

- Bingöl