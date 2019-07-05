Son Dakika Haberleri: BİNGÖL Dereye yuvarlanan otomobildeki kuzenlerden biri öldü, diğeri yaralı
Son Dakika Güncel Haber

BİNGÖL Dereye yuvarlanan otomobildeki kuzenlerden biri öldü, diğeri yaralı

1 saat önce

Dereye yuvarlanan otomobildeki kuzenlerden biri öldü, diğeri yaralıBingöl'ün Karlıova ilçesinde, kontrolden çıkıp 10 metreden dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Habip Şahin (21) yaşamını yitirdi, amcasının oğlu İzzet Şahin (22) ise yaralandı.

Dereye yuvarlanan otomobildeki kuzenlerden biri öldü, diğeri yaralı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kontrolden çıkıp 10 metreden dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Habip Şahin (21) yaşamını yitirdi, amcasının oğlu İzzet Şahin (22) ise yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Karlıova'nın Bahçe köyü yakınlarında meydana geldi. Habip Şahin yönetimindeki 25 EG 716 plakalı otomobil, köy yakınlarında, altından dere geçen köprüden geçtikten sonra kontrolden çıktı. Demir bariyeri yerinden koparan otomobil, 10 metre yükseklikten dereye yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Habip Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan amcasının oğlu İzzet Şahin ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan İzzet Şahin ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan İzzet Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, yaşamını yitire kuzeni Habip Şahin'in cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı.
BİNGÖL Dereye yuvarlanan otomobildeki kuzenlerden biri öldü, diğeri yaralı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:33 Kaynak: DHA
Karlıova, Bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anahtarını unuttuğu dairesine pencereden girmeye çalışan ev sahibi, feci şekilde can verdi Kamboçya'da öldürülen Türkün cenazesi Adana'ya getirildi Düğün sabahı damadı öldüren kayınbirader konuştu: Onu şeytan olarak gördüm Damat cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Bu kızı sana yar etmeyeceğim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 18:45:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BİNGÖL Dereye yuvarlanan otomobildeki kuzenlerden biri öldü, diğeri yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]