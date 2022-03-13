Bingöl-Diyarbakır karayolunda kamyon devrildi - Son Dakika
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Bingöl-Diyarbakır karayolunda kamyon devrildi

13.03.2022 23:23
Bingöl-Diyarbakır karayolunda kamyon devrildi

Bingöl-Diyarbakır karayolunda canlı hayvan taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 2 büyükbaş hayvan telef oldu, araçta sıkışan 3 inek de kurtarıldı.

Bingöl- Diyarbakır karayolunda canlı hayvan taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 2 büyükbaş hayvan telef oldu, araçta sıkışan 3 inek de kurtarıldı.

Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolunun 10'uncu kilometresi Tapantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, içinde 50'ye yakın büyükbaş hayvanın olduğu öğrenilen 33 ACS 817 plakalı kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye jandarma ekiplerinin yanı sıra Genç Belediyesi İtfaiye ekipleri de sevk edildi. Kamyonun yan yatmasından dolayı 2 inek telef olurken, sıkışan 3 inek de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Bingöl-Diyarbakır karayolunda kamyon devrildi
Bingöl-Diyarbakır karayolunda kamyon devrildi

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Diyarbakır, Jandarma, Kaza, İnek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl-Diyarbakır karayolunda kamyon devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl-Diyarbakır karayolunda kamyon devrildi - Son Dakika
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