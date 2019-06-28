Son Dakika Haberleri: Bingöl'e 17 doktor ve 11 sağlık personeli atanacak
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Bingöl'e 17 doktor ve 11 sağlık personeli atanacak

1 saat önce

Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine Bingöl'e 17 doktor, 11 sağlık personeli atayacak.

Bingöl'e 17 doktor ve 11 sağlık personeli atanacak, System.String[]
Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine Bingöl'e 17 doktor, 11 sağlık personeli atayacak.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme, atanma kuraları kapsamında Bingöl'e 28 kadro açıldığı bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğü'nün girişimleri sonucu 87. dönem devlet hizmet yükümlülüğü kurası kapsamında 12 uzman tabip, 5 pratisyen tabip, 11 de sağlık personeli kadrosu açıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bingöl'e atanacak doktorlardan beyin ve sinir cerrahisi, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, kardiyoloji, kulak, burun boğaz hastalıkları, nöroloji, ortopedi ve travmatoloji, ruh sağlığı ve hastalıkları ile pratisyen tabip Bingöl Devlet Hastanesinde görev yapacak. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine de bir radyoloji ataması gerçekleşecek. Solhan ilçesine 2 pratisyen tabip, Karlıova ilçesine aile hekimi ile 2 pratisyen tabip atanacak. Kadro açılmış olup, yerleştirme kurası 5 Temmuz'da çekilecek. Ataması yapılan personelin güvenlik soruşturmalarının ardından bir ay içerisinde göreve başlaması beklenmekte. Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası kapsamında ise ilimiz geneline, diş tabibi, 2 eczacı, ebe, 4 hemşire, sağlık memuru, 2 sağlık teknikeri olmak üzere toplam 11 atama yapılmıştır."
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:17 Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığı, Bingöl, Güncel
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