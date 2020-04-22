Bingöl'e Covid-19 test Laboratuvarı kuruldu, testler yapılmaya başlandı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'nın Korona virüs (Covid-19) test sayısının çoğaltmak için başlattığı çalışma kapsamında Bingöl'e laboratuvar kurularak görevlendirilen sağlık ekibi çalışmaya başladı.

Bakanlık koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü ve Bingöl Üniversitesi iş birliğiyle Korona virüs testi yapılması için PCR cihazı temin edilerek laboratuvar kurulumu tamamlandı. Sağlık Müdürlüğü hizmet binasında kurulan laboratuvar da görevlendirilen 2 ekiple, testler yapılmaya başlandı. Ayrıca kentte 60 kişilik filyasyon ekibinin görev yaparak sahada çalıştığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mehmet Emin Gündoğdu, çalışmaya başlayan laboratuvar sayesinde numunelerin il dışına gönderilmeden yaklaşık 3 saat içinde sonuçlarını aldıklarını aktardı.

Daha önce Korona virüs belirtisi gösteren hastalardan alınan numunelerin Erzurum'a gönderildiğini anımsatan

İl Müdürü Gündoğdu, "İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurmuş olduğumuz halk sağlığı laboratuvarıyla 20 Nisan itibariyle Covid-19 numuneleri çalışılmaktadır. Pandemi sürecinde Erzurum'a göndermiş olduğumuz numuneler artık ilimiz de yapılmaya başlandı. Hastalarımızın hem tedavisine başlanması, pozitif çıkan vakalarımızda filyasyon yapılmasıyla beraber temasların daha hızlı takip edilmesi, tespit edilmesi ve salgının önüne geçilmesi adına bu hizmetin başlaması büyük önem arz ediyor" dedi.

Belirti taşıyan hastalara kısa süre içinde müdahale edilebileceğini aktaran Gündoğdu, "Tüm başvurular da aynı şekilde değerlendiriliyor. Bilim kurulunun rehberi ışığında belirtisi, şikayeti olan ve riskli sınıfa giren bütün hastalarımızla ilgili bu testler alınmakta ve burada çalışılmaktadır. Bu kapasite arttırabilir. Şuan ilimizde testleri alınan hastaların sonuçları aynı gün içinde veriliyor. Buna göre de tedavileri çok hızlı bir şekilde başlamaktadır. Yine 60 kişilik filyasyon ekibiyle de ikamet ettikleri, çalıştıkları yerde temasları varsa da bunlarında testleri aynı gün içinde laboratuvara alınmaktadır"diye bilgi verdi.

(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)