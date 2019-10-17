Son Dakika Haberleri: Bingöl'e kışlık mont ve bot yardımı
Son Dakika Güncel Bingöl'e kışlık mont ve bot yardımı

Bingöl'e kışlık mont ve bot yardımı

1 saat önce

Bingöl'ün Genç ilçesinde ihtiyaç sahibi 50 çocuğa kışlık mont ve bot hediye edildi.

Bingöl'e kışlık mont ve bot yardımı, System.String[]

Bingöl'ün Genç ilçesinde ihtiyaç sahibi 50 çocuğa kışlık mont ve bot hediye edildi.

Avrupa Yetim Eli, Bingöl Umut Kervanı aracılığıyla Genç ilçesinde daha önceden tespit edilen 50 öğrenciye kışlık giyecek yardımında bulundu.

Bingöl Umut Kervanı Başkan Yardımcısı Refik Gönül, yaptığı açıklamada, uluslararası bir yardım kuruluşu olan Avrupa Yetim Eli Derneğinin yardımlarını ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdıklarını söyledi.

Gönül, "Avrupa Yetim Eli Derneğinin bu güzel ve anlamlı yardımda bulunması, kış öncesinde öğrencileri sevindirmesi bizleri de mutlu etti." dedi.

Avrupa, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:22 Kaynak: AA
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