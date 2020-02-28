Bingöl'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

Bingöl'e şehit ateşi düştü
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Bingöl'e şehit ateşi düştüSURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Muharrem Öğütçü'nün (25) acı haberi memleketi Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki ailesine verildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:53 Kaynak: DHA
Bingöl'e şehit ateşi düştü
SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Muharrem Öğütçü'nün (25) acı haberi memleketi Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki ailesine verildi. Acılı haberi alan baba Ramazan Öğütçü, şehit oğluyla 3 gün önce görüştüğnün söyledi.
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