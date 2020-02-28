Bingöl'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

Bingöl'e şehit ateşi düştü (2)

ACILI AİLE ŞEHİDİNİ GÖZYAŞLARIYLA KARŞILADI

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Muharrem Öğütçü'nün Bingöl'e getirilen naaşı anne Süphan ve baba Ramazan Öğütçü tarafından gözyaşlarıyla karşıladı.

Suriye rejiminin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Muharrem Öğütçü'nün cenazesi Hatay'da yapılan törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bingöl'e uğurlandı. Karlıova ilçesindeki Suçatı köyünde toprağa verilmek üzere Bingöl'e uğurlanan şehit Öğütçü'nün cenazesi askeri uçakla Bingöl Havaalanı'na getirildi. Havaalanında şehit evladının cenazesini karşılayan anne Süphan ve baba Ramazan Öğütçü, gözyaşlarına boğuldu.

Vali Kadir Ekinci, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Ali Olcayküçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın katıldığı karşılama törenin ardından şehit Öğütçü'nün cenazesi yarın toprağa verilmek üzere Karlıova ilçesine gönderildi.