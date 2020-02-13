Bingöl ekipler, bünyamin ve bedirhan kardeşler için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl ekipler, bünyamin ve bedirhan kardeşler için seferber oldu - Son Dakika

Bingöl ekipler, bünyamin ve bedirhan kardeşler için seferber oldu

6 saat önce

Ekipler, Bünyamin ve Bedirhan kardeşler için seferber olduBİNGÖL'de, yolu kardan kapalı Karlıca köyünde rahatsızlanan 6 aylık Bünyamin ve 2 yaşındaki Bedirhan Oğuz kardeşlerin hastaneye ulaşması için karla mücadele ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri seferber oldu.

Ekipler, Bünyamin ve Bedirhan kardeşler için seferber oldu

BİNGÖL'de, yolu kardan kapalı Karlıca köyünde rahatsızlanan 6 aylık Bünyamin ve 2 yaşındaki Bedirhan Oğuz kardeşlerin hastaneye ulaşması için karla mücadele ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri seferber oldu. Kardeşler, 5 saatte paletli ambulans ile kardeşlere ulaşarak, 2 saatlik yolculukla hastaneye götürdü.

Karlıova ilçesine bağlı Karlıca köyündeki Oğuz ailesi, 6 aylık bebeği Bünyamin ile 2 yaşındaki oğlu Bedirhan'ın, yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayetleri üzerine, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlileri, kardan kapalı Karlıca köyüne ulaşmak için İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Karla mücadele ekiplerinin, köy yolunu kardan temizlemesiyle UMKE ekipleri, paletli ambulansla 5 saat sonra köye ulaşarak, Bünyamin ve Bedirhan kardeşlere yaptıkları ilk müdahalenin ardından 2 saatlik yolculukla Bingöl Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Bünyamin ile Bedirhan kardeşlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bingöl ekipler, bünyamin ve bedirhan kardeşler için seferber oldu

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı
Kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular Son Dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığa mahkeme başkanından şaşırtan soru: Tahliye olmak ister misin?

Son Dakika Haberleri
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 18:20:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bingöl ekipler, bünyamin ve bedirhan kardeşler için seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]