Bingöl ekipler, cilt kanseri olan bünyamin için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl ekipler, cilt kanseri olan bünyamin için seferber oldu - Son Dakika

Bingöl ekipler, cilt kanseri olan bünyamin için seferber oldu

6 saat önce

Ekipler, cilt kanseri olan Bünyamin için seferber olduBİNGÖL'de, yolu kardan kapalı Çatak köyünden tedavisi için İstanbul'a gitmesi gereken cilt kanseri Bünyamin Yılmaz (9) için Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) seferber oldu.

Ekipler, cilt kanseri olan Bünyamin için seferber oldu

BİNGÖL'de, yolu kardan kapalı Çatak köyünden tedavisi için İstanbul'a gitmesi gereken cilt kanseri Bünyamin Yılmaz (9) için Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) seferber oldu.

Çatak köyünde, kemoterapi tedavisi için İstanbul'a gitmesi gereken cilt kanseri Bünyamin Yılmaz'ın yakınları, sağlık görevlilerinden yardım istedi. Sağlık görevlileri, köy yolunun kapalı olması nedeniyle ilçe özel idaresinden yardım talep etti. Bünyamin'e ulaşmak için UMKE ve karla mücadele ekipleri harekete geçti. Karlı yolları aşan ekipler, 6 saatte Çatak köyüne ulaştı. Paletli ambulansla alınan Bünyamin, 1 saatlik yolculuğun ardından Karlıova ilçe merkezine getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Bünyamin'in, tedavisi için İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

Bingöl ekipler, cilt kanseri olan bünyamin için seferber oldu

Bünyamin Yılmaz, İstanbul, Çatak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:19 Kaynak: DHA
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