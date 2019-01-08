Bingöl-Elazığ Kara Yolu Kapandı

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Elazığ'a ulaşımı sağlayan kara yolu kapandı.

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Elazığ'a ulaşımı sağlayan kara yolu kapandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Bingöl-Elazığ kara yolunda görüş mesafesi sıfıra düştü.



Ulaşıma kapanan yolda çok sayıda araç mahsur kaldı.



Kızılay ve AFAD ekipleri bölgede mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalara başladı.



Yetkililer, mecbur kalınmadığı sürece vatandaşları özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Beşiktaş'ta Buzda Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı

Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı

3 Hamile Yankesici Kardeş Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi

Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi