Son Dakika Haberleri: Bingöl-Elazığ Kara Yolu Kapandı

Bingöl-Elazığ Kara Yolu Kapandı

1 saat önce

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Elazığ'a ulaşımı sağlayan kara yolu kapandı.

Bingöl-Elazığ Kara Yolu Kapandı, System.String[]
Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Elazığ'a ulaşımı sağlayan kara yolu kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Bingöl-Elazığ kara yolunda görüş mesafesi sıfıra düştü.

Ulaşıma kapanan yolda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Kızılay ve AFAD ekipleri bölgede mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalara başladı.

Yetkililer, mecbur kalınmadığı sürece vatandaşları özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:37 Kaynak: AA

Elazığ, Bingöl, Güncel
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