Son Dakika Haberleri: Bingöl-Elazığ kara yolu kapandı

Bingöl-Elazığ kara yolu kapandı

38 dakika önce

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı.

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Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl- Elazığ kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:15 

Elazığ, Bingöl, Ekonomi
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