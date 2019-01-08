Bingöl-Elazığ kara yolu kapandı
38 dakika önce
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl- Elazığ
kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:15
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