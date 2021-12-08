Bingöl-Elazığ kara yolunda kar ve sis etkili oluyor - Son Dakika

Bingöl Valiliği , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karayolları ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydederek sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundu.

Bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle de görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü.

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