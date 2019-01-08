Son Dakika Haberleri: Bingöl-Elazığ Karayolu Ulaşıma Kapandı

Bingöl-Elazığ Karayolu Ulaşıma Kapandı

59 dakika önce

Elazığ yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bingöl-Elazığ Karayolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
BİNGÖL- Elazığ yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bingöl'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Çok sayıda aracın da mahsur kaldığı karayolu, ulaşıma kapandı. Polis, sürücüleri uyarırken Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ ve karayolunda görüş mesafesi sıfıra düştü. Elazığ karayolunda ulaşıma kapanan yolda çok sayıda araç mahsur kaldı" denildi. Yetkililer, mecbur kalınmadığı sürece, özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:29 Kaynak: DHA

Bingöl, Elazığ, Güncel
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