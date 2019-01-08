Bingöl-Elazığ Karayolu Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Bingöl-Elazığ karayolu ulaşıma kapandıBingöl- Elazığ yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Bingöl- Elazığ
karayolu ulaşıma kapandı
Bingöl- Elazığ yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Bingöl'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Çok sayıda aracın da mahsur kaldığı karayolu, ulaşıma kapandı. Polis
, sürücüleri uyarırken Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ ve karayolunda görüş mesafesi sıfıra düştü. Elazığ karayolunda ulaşıma kapanan yolda çok sayıda araç mahsur kaldı" denildi. Yetkililer, mecbur kalınmadığı sürece, özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:20 Kaynak: DHA
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