Bingöl-Elazığ karayolunda 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Bingöl-Elazığ karayolunda 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Bingöl-Elazığ karayolunda 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Bingöl-Elazığ karayolunda 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]

Bingöl- Elazığ karayolunda 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Elazığ Karayolu'nun 17. kilometresinde Direkli Köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüleri öğrenilemeyen 23 BN 644 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen 34 S 8880 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilenlerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Araçların hurdaya döndüğü kaza yerinde güvenlik güçleri inceleme yaptı. - BİNGÖL

Elazığ, Bingöl, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 10:33

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl-Elazığ karayolunda 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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