Bingöl-Elazığ karayolunda 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Bingöl- Elazığ karayolunda 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

BİNGÖL - Bingöl-Elazığ karayolunda 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Elazığ Karayolu'nun 17. kilometresinde Direkli köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüleri öğrenilemeyen 23 BN 644 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen 34 S 8880 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilenlerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Araçların hurdaya döndüğü kaza yerinde güvenlik güçleri inceleme yaptı.