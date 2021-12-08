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Bingöl-Elazığ karayolunda kar, sağanak ve sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika

Bingöl-Elazığ karayolunda kar, sağanak ve sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

08.12.2021 21:56

Bingöl-Elazığ karayolunda yer yer kar yağışı ve sağanak etkili olurken, bazı noktalarda ise yoğun sis etkisini gösterdi.

Bingöl- Elazığ karayolunda yer yer kar yağışı ve sağanak etkili olurken, bazı noktalarda ise yoğun sis etkisini gösterdi. Yağış, kar ve sis yüzünden sürücüler zor anlar yaşarken, yola düşen kaya parçaları bir tırda maddi oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl'de kar ve sağanak yağış etkisini gösterdi. Yer yer yaklaşık 10 santimetreye ulaşan kar yağışının ardından Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekiplerince bölgede çalışma yapıldı. Bingöl-Elazığ Karayolu Kuruca mevkiinde sis de etkisini gösterirken, görüş mesafesi sıfıra kadar indi. Zorlu hava koşullarında sürücüler zor anlar yaşadı.

"KAYA PARÇALARI YOLA DÜŞTÜ"

Bingöl-Elazığ karayolunun 15'inci kilometresinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kaya parçaları yola düştü. Yola düşen kaya parçalarına çarpan bir tır maddi hasar meydana gelirken, şimşekler de geceyi aydınlattı.

"VALİLİK SÜRÜCÜLERİ UYARDI"

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sürücülerimizin dikkatine, Bingöl-Elazığ Devlet Yolu 0-5 kilometreleri arasında devam eden kar yağışına karayolları ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor" ifadelerine yer verildi.

(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)

Bingöl-Elazığ karayolunda kar, sağanak ve sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
Bingöl-Elazığ karayolunda kar, sağanak ve sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
Bingöl-Elazığ karayolunda kar, sağanak ve sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
Bingöl-Elazığ karayolunda kar, sağanak ve sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
Bingöl-Elazığ karayolunda kar, sağanak ve sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
Bingöl-Elazığ karayolunda kar, sağanak ve sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
Bingöl-Elazığ karayolunda kar, sağanak ve sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
Bingöl-Elazığ karayolunda kar, sağanak ve sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
Bingöl-Elazığ karayolunda kar, sağanak ve sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
Bingöl-Elazığ karayolunda kar, sağanak ve sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bingöl, Elazığ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bingöl-Elazığ karayolunda kar, sağanak ve sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl-Elazığ karayolunda kar, sağanak ve sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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